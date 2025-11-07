Informații privind prețul pentru Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Cel mai mic preț $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Zivoe Vault (ZVLT) este $1.042. În ultimele 24 de ore, tokenul ZVLT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZVLT este $ 1.046, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.028.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZVLT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zivoe Vault (ZVLT)

Capitalizare de piață $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M Ofertă află în circulație 6.14M 6.14M 6.14M Ofertă totală 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517 6,139,065.750320517

Capitalizarea de piață actuală pentru Zivoe Vault este $ 6.30M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZVLT este 6.14M, cu o ofertă totală de 6139065.750320517. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.40M.