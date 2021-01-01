Tokenomie pentru Zipmex (ZMT) Descoperă informații cheie despre Zipmex (ZMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zipmex (ZMT) ZMT is a ERC-20 token custodised on BitGo created and governed by Zipmex, a digital assets exchange and investment platform. ZMT is designed to be used mainly within the Zipmex ecosystem. Holders of ZMT will receive a boost on earnings from digital assets stored in Zipmex and can receive reduced transaction fees when trading on the Zipmex platform. ZMT is also designed to facilitate payments within Thailand with ZipPay, which will be rolled out in Q4 2021. Holders of ZMT can make electronic payments with ZMT using QR codes at stores in Thailand and receive cashbacks and rebates with every payment. Pagină de internet oficială: https://trade.zipmex.com/trade/BTCUSD

Tokenomie și analiză de preț pentru Zipmex (ZMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zipmex (ZMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 977.32K $ 977.32K $ 977.32K Ofertă totală: $ 199.53M $ 199.53M $ 199.53M Ofertă aflată în circulație: $ 88.57M $ 88.57M $ 88.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Maxim dintotdeauna: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.01103405 $ 0.01103405 $ 0.01103405 Află mai mult despre prețul tokenului Zipmex (ZMT)

Tokenomie pentru Zipmex (ZMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zipmex (ZMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZMT, explorează prețul în direct al tokenului ZMT!

