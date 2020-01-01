Explorează tokenomia pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SOLFUNMEME, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SOLFUNMEME, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Zero Ontology System (SOLFUNMEME) / Tokenomie / Tokenomie pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Descoperă informații cheie despre Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Pagină de internet oficială: https://www.solfunmeme.com Carte albă: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Tokenomie și analiză de preț pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 111.18K Ofertă totală: $ 999.83M Ofertă aflată în circulație: $ 946.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 117.40K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.00011734 Tokenomie pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zero Ontology System (SOLFUNMEME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLFUNMEME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLFUNMEME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.