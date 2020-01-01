Explorează tokenomia pentru zerescan (ZERESCAN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZERESCAN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru zerescan (ZERESCAN) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului ZERESCAN, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / zerescan (ZERESCAN) / Tokenomie / Tokenomie pentru zerescan (ZERESCAN) Descoperă informații cheie despre zerescan (ZERESCAN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre zerescan (ZERESCAN) I created a Solana whale transaction monitoring system integrated with Twitter and a Telegram chat. The platform automatically tweets large transactions and includes an AI agent powered by ZerePy to provide analytical insights. This AI not only posts detailed breakdowns of whale transactions but also engages with users by replying to their queries. Together, the automation and AI ensure consistent updates and interactive discussions about Solana whales, making it a dynamic and insightful tool for the community. Pagină de internet oficială: https://x.com/0xzerescan Tokenomie și analiză de preț pentru zerescan (ZERESCAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru zerescan (ZERESCAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.94K Ofertă totală: $ 998.21M Ofertă aflată în circulație: $ 998.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.94K Maxim dintotdeauna: $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului zerescan (ZERESCAN) Tokenomie pentru zerescan (ZERESCAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru zerescan (ZERESCAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZERESCAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZERESCAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZERESCAN, explorează prețul în direct al tokenului ZERESCAN! Predicție de preț pentru ZERESCAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZERESCAN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZERESCAN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZERESCAN! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.