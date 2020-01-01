Tokenomie pentru Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Descoperă informații cheie despre Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! *INITIATING TRANSACTIONS* Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. Pagină de internet oficială: https://www.gaycoin.one/ Cumpără GAYCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 123.37K $ 123.37K $ 123.37K Ofertă totală: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ofertă aflată în circulație: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 123.37K $ 123.37K $ 123.37K Maxim dintotdeauna: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 Minim dintotdeauna: $ 0.00008503 $ 0.00008503 $ 0.00008503 Preț curent: $ 0.00012339 $ 0.00012339 $ 0.00012339 Află mai mult despre prețul tokenului Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Tokenomie pentru Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GAYCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GAYCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAYCOIN, explorează prețul în direct al tokenului GAYCOIN!

Predicție de preț pentru GAYCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GAYCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru GAYCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GAYCOIN!

