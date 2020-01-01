Tokenomie pentru Zenrock BTC (ZENBTC) Descoperă informații cheie despre Zenrock BTC (ZENBTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zenrock BTC (ZENBTC) zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock's proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC's dMPC security is underpinned by Zenrock's native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.zenbtc.io Carte albă: https://www.zenrockfoundation.io/documents

Tokenomie și analiză de preț pentru Zenrock BTC (ZENBTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zenrock BTC (ZENBTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.38M $ 7.38M $ 7.38M Ofertă totală: $ 67.18 $ 67.18 $ 67.18 Ofertă aflată în circulație: $ 67.18 $ 67.18 $ 67.18 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.38M $ 7.38M $ 7.38M Maxim dintotdeauna: $ 125,009 $ 125,009 $ 125,009 Minim dintotdeauna: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 Preț curent: $ 110,040 $ 110,040 $ 110,040 Află mai mult despre prețul tokenului Zenrock BTC (ZENBTC)

Tokenomie pentru Zenrock BTC (ZENBTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zenrock BTC (ZENBTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZENBTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZENBTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZENBTC, explorează prețul în direct al tokenului ZENBTC!

