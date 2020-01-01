Tokenomie pentru ZENKOKU (CDB) Descoperă informații cheie despre ZENKOKU (CDB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZENKOKU (CDB) We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan's national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan's traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Pagină de internet oficială: https://companydata.tsujigawa.com/ Carte albă: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru ZENKOKU (CDB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZENKOKU (CDB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 127.21K $ 127.21K $ 127.21K Ofertă totală: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M Ofertă aflată în circulație: $ 968.34M $ 968.34M $ 968.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.21K $ 127.21K $ 127.21K Maxim dintotdeauna: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00013136 $ 0.00013136 $ 0.00013136 Află mai mult despre prețul tokenului ZENKOKU (CDB)

Tokenomie pentru ZENKOKU (CDB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZENKOKU (CDB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CDB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CDB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CDB, explorează prețul în direct al tokenului CDB!

