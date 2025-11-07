Informații privind prețul pentru Zencore AI (ZCORE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 Cel mai mic preț $ 0.0052013$ 0.0052013 $ 0.0052013 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -7.60% Modificare de preț (7 zile) -7.60%

Prețul în timp real pentru Zencore AI (ZCORE) este $0.00524975. În ultimele 24 de ore, tokenul ZCORE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZCORE este $ 0.109964, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0052013.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZCORE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zencore AI (ZCORE)

Capitalizare de piață $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Zencore AI este $ 5.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZCORE este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.25K.