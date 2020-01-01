Tokenomie pentru Zeitgeist (ZTG) Descoperă informații cheie despre Zeitgeist (ZTG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zeitgeist (ZTG) Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the "futarchy form of governance" to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional "one man one vote" democratic consensus. Pagină de internet oficială: https://zeitgeist.pm/

Tokenomie și analiză de preț pentru Zeitgeist (ZTG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zeitgeist (ZTG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 309.33K $ 309.33K $ 309.33K Ofertă totală: $ 115.46M $ 115.46M $ 115.46M Ofertă aflată în circulație: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 387.65K $ 387.65K $ 387.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 Minim dintotdeauna: $ 0.00322863 $ 0.00322863 $ 0.00322863 Preț curent: $ 0.00335734 $ 0.00335734 $ 0.00335734 Află mai mult despre prețul tokenului Zeitgeist (ZTG)

Tokenomie pentru Zeitgeist (ZTG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zeitgeist (ZTG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZTG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZTG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZTG, explorează prețul în direct al tokenului ZTG!

Predicție de preț pentru ZTG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZTG? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZTG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

