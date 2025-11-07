Informații privind prețul pentru Zedxion USDZ (USDZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.985767 $ 0.985767 $ 0.985767 Minim 24 h $ 0.996661 $ 0.996661 $ 0.996661 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.985767$ 0.985767 $ 0.985767 Maxim 24 h $ 0.996661$ 0.996661 $ 0.996661 Maxim dintotdeauna $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Cel mai mic preț $ 0.907801$ 0.907801 $ 0.907801 Modificare de preț (1 oră) +0.03% Modificare de preț (1 zi) -0.49% Modificare de preț (7 zile) -1.57% Modificare de preț (7 zile) -1.57%

Prețul în timp real pentru Zedxion USDZ (USDZ) este $0.988022. În ultimele 24 de ore, tokenul USDZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.985767 și un maxim de $ 0.996661, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDZ este $ 2.75, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.907801.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDZ s-a modificat cu +0.03% în decursul ultimei ore, cu -0.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zedxion USDZ (USDZ)

Capitalizare de piață $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 85.95B$ 85.95B $ 85.95B Ofertă află în circulație 8.74M 8.74M 8.74M Ofertă totală 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0 87,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Zedxion USDZ este $ 8.63M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDZ este 8.74M, cu o ofertă totală de 87000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 85.95B.