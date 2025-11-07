Informații privind prețul pentru ZARO Coin (ZARO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00162395$ 0.00162395 $ 0.00162395 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) -0.57% Modificare de preț (7 zile) -8.26% Modificare de preț (7 zile) -8.26%

Prețul în timp real pentru ZARO Coin (ZARO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZARO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZARO este $ 0.00162395, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZARO s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu -0.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZARO Coin (ZARO)

Capitalizare de piață $ 618.51K$ 618.51K $ 618.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 877.48K$ 877.48K $ 877.48K Ofertă află în circulație 704.87M 704.87M 704.87M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZARO Coin este $ 618.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZARO este 704.87M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 877.48K.