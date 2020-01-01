Tokenomie pentru ZambesiGold (ZGD) Descoperă informații cheie despre ZambesiGold (ZGD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Pagină de internet oficială: https://www.zambesigold.co.za/

Tokenomie și analiză de preț pentru ZambesiGold (ZGD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZambesiGold (ZGD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Ofertă totală: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Ofertă aflată în circulație: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Maxim dintotdeauna: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Minim dintotdeauna: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Preț curent: $ 0.04201604 $ 0.04201604 $ 0.04201604 Află mai mult despre prețul tokenului ZambesiGold (ZGD)

Tokenomie pentru ZambesiGold (ZGD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZambesiGold (ZGD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZGD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZGD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZGD, explorează prețul în direct al tokenului ZGD!

