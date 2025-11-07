Informații privind prețul pentru Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00244464 $ 0.00244464 $ 0.00244464 Minim 24 h $ 0.00297999 $ 0.00297999 $ 0.00297999 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00244464$ 0.00244464 $ 0.00244464 Maxim 24 h $ 0.00297999$ 0.00297999 $ 0.00297999 Maxim dintotdeauna $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 Cel mai mic preț $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 Modificare de preț (1 oră) -1.38% Modificare de preț (1 zi) -14.05% Modificare de preț (7 zile) -15.32% Modificare de preț (7 zile) -15.32%

Prețul în timp real pentru Yunai by Virtuals (YUNAI) este $0.00250565. În ultimele 24 de ore, tokenul YUNAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00244464 și un maxim de $ 0.00297999, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YUNAI este $ 0.00559535, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00164325.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YUNAI s-a modificat cu -1.38% în decursul ultimei ore, cu -14.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yunai by Virtuals (YUNAI)

Capitalizare de piață $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Yunai by Virtuals este $ 2.50M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YUNAI este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.50M.