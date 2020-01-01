Tokenomie pentru Yuna Bite (YUNA) Descoperă informații cheie despre Yuna Bite (YUNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yuna Bite (YUNA) YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Pagină de internet oficială: https://www.yunabite.com/ Carte albă: https://www.yunabite.com/documentation

Tokenomie și analiză de preț pentru Yuna Bite (YUNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yuna Bite (YUNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Ofertă totală: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Ofertă aflată în circulație: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Yuna Bite (YUNA)

Tokenomie pentru Yuna Bite (YUNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yuna Bite (YUNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YUNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YUNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YUNA, explorează prețul în direct al tokenului YUNA!

Predicție de preț pentru YUNA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YUNA? Pagina noastră de predicție de preț pentru YUNA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YUNA!

