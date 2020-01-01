Tokenomie pentru YOWIE (YOWIE) Descoperă informații cheie despre YOWIE (YOWIE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YOWIE (YOWIE) Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Pagină de internet oficială: https://yowie.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru YOWIE (YOWIE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YOWIE (YOWIE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Ofertă totală: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Ofertă aflată în circulație: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Maxim dintotdeauna: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului YOWIE (YOWIE)

Tokenomie pentru YOWIE (YOWIE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YOWIE (YOWIE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YOWIE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YOWIE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YOWIE, explorează prețul în direct al tokenului YOWIE!

