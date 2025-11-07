Informații privind prețul pentru your new savings (SAVINGS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 Minim 24 h $ 0.00001185 $ 0.00001185 $ 0.00001185 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001109$ 0.00001109 $ 0.00001109 Maxim 24 h $ 0.00001185$ 0.00001185 $ 0.00001185 Maxim dintotdeauna $ 0.00032897$ 0.00032897 $ 0.00032897 Cel mai mic preț $ 0.00001075$ 0.00001075 $ 0.00001075 Modificare de preț (1 oră) +0.27% Modificare de preț (1 zi) -5.42% Modificare de preț (7 zile) -24.27% Modificare de preț (7 zile) -24.27%

Prețul în timp real pentru your new savings (SAVINGS) este $0.00001116. În ultimele 24 de ore, tokenul SAVINGS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001109 și un maxim de $ 0.00001185, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAVINGS este $ 0.00032897, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001075.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAVINGS s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -5.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața your new savings (SAVINGS)

Capitalizare de piață $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Ofertă află în circulație 999.65M 999.65M 999.65M Ofertă totală 999,646,319.044106 999,646,319.044106 999,646,319.044106

Capitalizarea de piață actuală pentru your new savings este $ 11.16K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAVINGS este 999.65M, cu o ofertă totală de 999646319.044106. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.16K.