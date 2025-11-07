Informații privind prețul pentru YOUR AI (YOURAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) -0.62% Modificare de preț (7 zile) -13.62% Modificare de preț (7 zile) -13.62%

Prețul în timp real pentru YOUR AI (YOURAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul YOURAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YOURAI este $ 0.53518, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YOURAI s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu -0.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YOUR AI (YOURAI)

Capitalizare de piață $ 16.21K$ 16.21K $ 16.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 351.54K$ 351.54K $ 351.54K Ofertă află în circulație 46.10M 46.10M 46.10M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru YOUR AI este $ 16.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YOURAI este 46.10M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 351.54K.