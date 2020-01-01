Tokenomie pentru You Dont Want This Life (YDWTL) Descoperă informații cheie despre You Dont Want This Life (YDWTL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre You Dont Want This Life (YDWTL) You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Pagină de internet oficială: https://youdontwantthislife.com/ Carte albă: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Cumpără YDWTL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru You Dont Want This Life (YDWTL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru You Dont Want This Life (YDWTL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.24K $ 4.24K $ 4.24K Ofertă totală: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Ofertă aflată în circulație: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.24K $ 4.24K $ 4.24K Maxim dintotdeauna: $ 0.00221643 $ 0.00221643 $ 0.00221643 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului You Dont Want This Life (YDWTL)

Tokenomie pentru You Dont Want This Life (YDWTL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru You Dont Want This Life (YDWTL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YDWTL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YDWTL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YDWTL, explorează prețul în direct al tokenului YDWTL!

