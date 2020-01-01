Tokenomie pentru ynBNB MAX (YNBNBX) Descoperă informații cheie despre ynBNB MAX (YNBNBX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ynBNB MAX (YNBNBX) ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety. Pagină de internet oficială: https://www.yieldnest.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru ynBNB MAX (YNBNBX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ynBNB MAX (YNBNBX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.95M $ 29.95M $ 29.95M Ofertă totală: $ 30.45K $ 30.45K $ 30.45K Ofertă aflată în circulație: $ 30.45K $ 30.45K $ 30.45K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.95M $ 29.95M $ 29.95M Maxim dintotdeauna: $ 1,106.92 $ 1,106.92 $ 1,106.92 Minim dintotdeauna: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Preț curent: $ 983.62 $ 983.62 $ 983.62 Află mai mult despre prețul tokenului ynBNB MAX (YNBNBX)

Tokenomie pentru ynBNB MAX (YNBNBX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ynBNB MAX (YNBNBX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YNBNBX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YNBNBX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YNBNBX, explorează prețul în direct al tokenului YNBNBX!

