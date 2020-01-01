Tokenomie pentru Yield GATA (YGATA) Descoperă informații cheie despre Yield GATA (YGATA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Pagină de internet oficială: https://gatahub.zone/ Cumpără YGATA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yield GATA (YGATA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yield GATA (YGATA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.06K $ 65.06K $ 65.06K Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 94.41K $ 94.41K $ 94.41K Maxim dintotdeauna: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Minim dintotdeauna: $ 0.00412296 $ 0.00412296 $ 0.00412296 Preț curent: $ 0.00449546 $ 0.00449546 $ 0.00449546 Află mai mult despre prețul tokenului Yield GATA (YGATA)

Tokenomie pentru Yield GATA (YGATA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yield GATA (YGATA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YGATA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YGATA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YGATA, explorează prețul în direct al tokenului YGATA!

