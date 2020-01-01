Tokenomie pentru Yellow Pepe (YELPE) Descoperă informații cheie despre Yellow Pepe (YELPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yellow Pepe (YELPE) $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Pagină de internet oficială: https://www.yellowpepe.vip/ Carte albă: https://www.yellowpepe.vip/ Cumpără YELPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yellow Pepe (YELPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yellow Pepe (YELPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K Ofertă totală: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Ofertă aflată în circulație: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Yellow Pepe (YELPE)

Tokenomie pentru Yellow Pepe (YELPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yellow Pepe (YELPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YELPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YELPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YELPE, explorează prețul în direct al tokenului YELPE!

Predicție de preț pentru YELPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YELPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru YELPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YELPE!

