Informații despre YDragon (YDR) YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors. YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors. Pagină de internet oficială: https://ydragon.io Cumpără YDR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru YDragon (YDR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YDragon (YDR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.22K $ 14.22K $ 14.22K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 125.78M $ 125.78M $ 125.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.52K $ 56.52K $ 56.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.106311 $ 0.106311 $ 0.106311 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011303 $ 0.00011303 $ 0.00011303 Află mai mult despre prețul tokenului YDragon (YDR)

Tokenomie pentru YDragon (YDR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YDragon (YDR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YDR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YDR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YDR, explorează prețul în direct al tokenului YDR!

