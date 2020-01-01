Tokenomie pentru yBGT (YBGT) Descoperă informații cheie despre yBGT (YBGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre yBGT (YBGT) Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Pagină de internet oficială: https://bearn.sucks/

Tokenomie și analiză de preț pentru yBGT (YBGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru yBGT (YBGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 481.81K $ 481.81K $ 481.81K Ofertă totală: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Ofertă aflată în circulație: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 481.81K $ 481.81K $ 481.81K Maxim dintotdeauna: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 Minim dintotdeauna: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Preț curent: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Află mai mult despre prețul tokenului yBGT (YBGT)

Tokenomie pentru yBGT (YBGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru yBGT (YBGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YBGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YBGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YBGT, explorează prețul în direct al tokenului YBGT!

