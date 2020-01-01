Tokenomie pentru Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Descoperă informații cheie despre Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) The SocialFi "Yay!" provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Pagină de internet oficială: https://dashboard.yay.space/ Carte albă: https://yay.gitbook.io/yay-staking Cumpără YAYSTONE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Ofertă totală: $ 747.15 $ 747.15 $ 747.15 Ofertă aflată în circulație: $ 747.15 $ 747.15 $ 747.15 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Maxim dintotdeauna: $ 5,145.85 $ 5,145.85 $ 5,145.85 Minim dintotdeauna: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Preț curent: $ 4,236.55 $ 4,236.55 $ 4,236.55 Află mai mult despre prețul tokenului Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Tokenomie pentru Yay StakeStone Ether (YAYSTONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YAYSTONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YAYSTONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YAYSTONE, explorează prețul în direct al tokenului YAYSTONE!

Predicție de preț pentru YAYSTONE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YAYSTONE? Pagina noastră de predicție de preț pentru YAYSTONE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YAYSTONE!

