Informații privind prețul pentru Yara AI (YARA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00026346 $ 0.00026346 $ 0.00026346 Minim 24 h $ 0.0003995 $ 0.0003995 $ 0.0003995 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00026346$ 0.00026346 $ 0.00026346 Maxim 24 h $ 0.0003995$ 0.0003995 $ 0.0003995 Maxim dintotdeauna $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Cel mai mic preț $ 0.00005876$ 0.00005876 $ 0.00005876 Modificare de preț (1 oră) -6.64% Modificare de preț (1 zi) -29.75% Modificare de preț (7 zile) -27.64% Modificare de preț (7 zile) -27.64%

Prețul în timp real pentru Yara AI (YARA) este $0.00027858. În ultimele 24 de ore, tokenul YARA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00026346 și un maxim de $ 0.0003995, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YARA este $ 0.00210461, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005876.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YARA s-a modificat cu -6.64% în decursul ultimei ore, cu -29.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yara AI (YARA)

Capitalizare de piață $ 222.10K$ 222.10K $ 222.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 248.57K$ 248.57K $ 248.57K Ofertă află în circulație 777.43M 777.43M 777.43M Ofertă totală 870,103,210.7864387 870,103,210.7864387 870,103,210.7864387

Capitalizarea de piață actuală pentru Yara AI este $ 222.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YARA este 777.43M, cu o ofertă totală de 870103210.7864387. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 248.57K.