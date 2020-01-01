Tokenomie pentru YapTrade (YT) Descoperă informații cheie despre YapTrade (YT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YapTrade (YT) YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security. Pagină de internet oficială: https://www.yaptradedao.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru YapTrade (YT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YapTrade (YT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 383.63K $ 383.63K $ 383.63K Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 383.63K $ 383.63K $ 383.63K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00025578 $ 0.00025578 $ 0.00025578 Află mai mult despre prețul tokenului YapTrade (YT)

Tokenomie pentru YapTrade (YT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YapTrade (YT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YT, explorează prețul în direct al tokenului YT!

