Informații privind prețul pentru Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00140152$ 0.00140152 $ 0.00140152 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -15.22% Modificare de preț (7 zile) -15.22%

Prețul în timp real pentru Yagi The Unbothered (YAGI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul YAGI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YAGI este $ 0.00140152, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YAGI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yagi The Unbothered (YAGI)

Capitalizare de piață $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Ofertă află în circulație 999.56M 999.56M 999.56M Ofertă totală 999,557,243.050194 999,557,243.050194 999,557,243.050194

Capitalizarea de piață actuală pentru Yagi The Unbothered este $ 8.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YAGI este 999.56M, cu o ofertă totală de 999557243.050194. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.88K.