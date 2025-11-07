Informații privind prețul pentru Xtreme Gains Only (XGO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.17% Modificare de preț (7 zile) -19.49% Modificare de preț (7 zile) -19.49%

Prețul în timp real pentru Xtreme Gains Only (XGO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XGO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XGO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XGO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.49% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xtreme Gains Only (XGO)

Capitalizare de piață $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 90.33K$ 90.33K $ 90.33K Ofertă află în circulație 802.19M 802.19M 802.19M Ofertă totală 802,187,986.34 802,187,986.34 802,187,986.34

Capitalizarea de piață actuală pentru Xtreme Gains Only este $ 90.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XGO este 802.19M, cu o ofertă totală de 802187986.34. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 90.33K.