Informații despre Xspectra Ai ($XAI) X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://xspectraai.io/ Carte albă: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Tokenomie și analiză de preț pentru Xspectra Ai ($XAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Xspectra Ai ($XAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.14K $ 17.14K $ 17.14K Maxim dintotdeauna: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00171379 $ 0.00171379 $ 0.00171379 Află mai mult despre prețul tokenului Xspectra Ai ($XAI) Tokenomie pentru Xspectra Ai ($XAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Xspectra Ai ($XAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri $XAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri $XAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru $XAI, explorează prețul în direct al tokenului $XAI! Predicție de preț pentru $XAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta $XAI? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.