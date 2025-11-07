Informații privind prețul pentru Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 Cel mai mic preț $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.58% Modificare de preț (7 zile) +0.58%

Prețul în timp real pentru Xrpatriot (XRPATRIOT) este $0.068922. În ultimele 24 de ore, tokenul XRPATRIOT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XRPATRIOT este $ 0.142747, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.064433.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XRPATRIOT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xrpatriot (XRPATRIOT)

Capitalizare de piață $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Ofertă află în circulație 17.76M 17.76M 17.76M Ofertă totală 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Capitalizarea de piață actuală pentru Xrpatriot este $ 1.22M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XRPATRIOT este 17.76M, cu o ofertă totală de 17760000.00000001. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.22M.