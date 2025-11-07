BursăDEX+
Prețul în timp real pentru XPLA astăzi este 0.02082057 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru XPLA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru XPLA pe MEXC acum.

Mai multe despre XPLA

Informații de preț pentru XPLA

Ce este XPLA

Pagina oficială pentru XPLA

Tokenomie pentru XPLA

Prognoza prețurilor pentru XPLA

Preț XPLA (XPLA)

Preț în timp real pentru 1 XPLA în USD:

$0.02082057
$0.02082057
-4.20%1D
XPLA (XPLA) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru XPLA (XPLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.02004586
$ 0.02004586
Minim 24 h
$ 0.0223438
$ 0.0223438
Maxim 24 h

$ 0.02004586
$ 0.02004586

$ 0.0223438
$ 0.0223438

$ 1.4
$ 1.4

$ 0.02004586
$ 0.02004586

-0.68%

-4.24%

-21.24%

-21.24%

Prețul în timp real pentru XPLA (XPLA) este $0.02082057. În ultimele 24 de ore, tokenul XPLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02004586 și un maxim de $ 0.0223438, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XPLA este $ 1.4, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02004586.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XPLA s-a modificat cu -0.68% în decursul ultimei ore, cu -4.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XPLA (XPLA)

$ 17.55M
$ 17.55M

--
--

$ 41.31M
$ 41.31M

849.53M
849.53M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821

Capitalizarea de piață actuală pentru XPLA este $ 17.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XPLA este 849.53M, cu o ofertă totală de 1999921732.5821. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.31M.

Istoric de preț pentru XPLA (XPLA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru XPLA la USD a fost $ -0.00092408635442395.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru XPLA la USD a fost $ -0.0078755076.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru XPLA la USD a fost $ -0.0074313861.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru XPLA la USD a fost $ -0.01576666083059114.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00092408635442395-4.24%
30 de zile$ -0.0078755076-37.82%
60 de zile$ -0.0074313861-35.69%
90 de zile$ -0.01576666083059114-43.09%

Ce este XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă XPLA (XPLA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru XPLA (USD)

Ce valoare va avea XPLA (XPLA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale XPLA (XPLA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru XPLA.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru XPLA!

XPLA în monede locale

Tokenomie pentru XPLA (XPLA)

Înțelegerea tokenomică a XPLA (XPLA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XPLA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre XPLA (XPLA)

Cât valorează XPLA (XPLA) astăzi?
Prețul pe viu pentru XPLA în USD este 0.02082057 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru XPLA în USD?
Prețul actual pentru XPLA la USD este $ 0.02082057. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru XPLA?
Capitalizarea de piață pentru XPLA este $ 17.55M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru XPLA?
Ofertă aflată în circulație pentru XPLA este 849.53M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XPLA?
XPLA a obținut un preț ATH de 1.4 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XPLA?
XPLA a avut un preț ATL de 0.02004586 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru XPLA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XPLA este -- USD.
Va crește XPLA în acest an?
XPLA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XPLA pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,775.90

$3,328.10

$157.05

$1.0003

$1,484.76

$101,775.90

$3,328.10

$2.2342

$157.05

$1.0114

$0.00000

$0.00000

$30.85

$0.1292

$0.0004347

$0.019600

$4.927

$0.1292

$0.00000000005800

$0.0000002190

