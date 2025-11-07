Informații privind prețul pentru XPLA (XPLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.02004586 Maxim 24 h $ 0.0223438 Maxim dintotdeauna $ 1.4 Cel mai mic preț $ 0.02004586 Modificare de preț (1 oră) -0.68% Modificare de preț (1 zi) -4.24% Modificare de preț (7 zile) -21.24%

Prețul în timp real pentru XPLA (XPLA) este $0.02082057. În ultimele 24 de ore, tokenul XPLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02004586 și un maxim de $ 0.0223438, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XPLA este $ 1.4, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02004586.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XPLA s-a modificat cu -0.68% în decursul ultimei ore, cu -4.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XPLA (XPLA)

Capitalizare de piață $ 17.55M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 41.31M Ofertă află în circulație 849.53M Ofertă totală 1,999,921,732.5821

Capitalizarea de piață actuală pentru XPLA este $ 17.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XPLA este 849.53M, cu o ofertă totală de 1999921732.5821. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.31M.