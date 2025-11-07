Informații privind prețul pentru Xpedition (XPED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02008574 $ 0.02008574 $ 0.02008574 Minim 24 h $ 0.02008574 $ 0.02008574 $ 0.02008574 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02008574$ 0.02008574 $ 0.02008574 Maxim 24 h $ 0.02008574$ 0.02008574 $ 0.02008574 Maxim dintotdeauna $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Cel mai mic preț $ 0.02007645$ 0.02007645 $ 0.02007645 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) 0.00% Modificare de preț (7 zile) -13.78% Modificare de preț (7 zile) -13.78%

Prețul în timp real pentru Xpedition (XPED) este $0.02008574. În ultimele 24 de ore, tokenul XPED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02008574 și un maxim de $ 0.02008574, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XPED este $ 0.03393605, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02007645.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XPED s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xpedition (XPED)

Capitalizare de piață $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.04M$ 10.04M $ 10.04M Ofertă află în circulație 175.51M 175.51M 175.51M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Xpedition este $ 3.53M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XPED este 175.51M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.04M.