Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.
Tokenomie și analiză de preț pentru XNF (XNF)
Tokenomie pentru XNF (XNF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru XNF (XNF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri XNF care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri XNF care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.