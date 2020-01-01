Tokenomie pentru XNF (XNF) Descoperă informații cheie despre XNF (XNF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XNF (XNF) Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Pagină de internet oficială: https://xenify.io Carte albă: https://github.com/xenify-io/litepaper Cumpără XNF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XNF (XNF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XNF (XNF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.75K $ 10.75K $ 10.75K Ofertă totală: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Ofertă aflată în circulație: $ 618.80K $ 618.80K $ 618.80K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.01K $ 58.01K $ 58.01K Maxim dintotdeauna: $ 9.31 $ 9.31 $ 9.31 Minim dintotdeauna: $ 0.01119919 $ 0.01119919 $ 0.01119919 Preț curent: $ 0.01736475 $ 0.01736475 $ 0.01736475 Află mai mult despre prețul tokenului XNF (XNF)

Tokenomie pentru XNF (XNF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XNF (XNF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XNF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XNF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XNF, explorează prețul în direct al tokenului XNF!

Predicție de preț pentru XNF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XNF? Pagina noastră de predicție de preț pentru XNF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

