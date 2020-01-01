Tokenomie pentru XAVI by Virtuals (XAVI) Descoperă informații cheie despre XAVI by Virtuals (XAVI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XAVI by Virtuals (XAVI) XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Pagină de internet oficială: https://www.agentxavi.ai Carte albă: https://docs.agentxavi.ai Cumpără XAVI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XAVI by Virtuals (XAVI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XAVI by Virtuals (XAVI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 121.22K $ 121.22K $ 121.22K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 121.22K $ 121.22K $ 121.22K Maxim dintotdeauna: $ 0.00752607 $ 0.00752607 $ 0.00752607 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012122 $ 0.00012122 $ 0.00012122 Află mai mult despre prețul tokenului XAVI by Virtuals (XAVI)

Tokenomie pentru XAVI by Virtuals (XAVI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XAVI by Virtuals (XAVI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XAVI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XAVI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XAVI, explorează prețul în direct al tokenului XAVI!

