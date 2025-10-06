Informații privind prețul pentru X Trade AI (XTRADE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Cel mai mic preț $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +9.16% Modificare de preț (7 zile) +9.16%

Prețul în timp real pentru X Trade AI (XTRADE) este $0.00001027. În ultimele 24 de ore, tokenul XTRADE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XTRADE este $ 0.00893922, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000785.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XTRADE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața X Trade AI (XTRADE)

Capitalizare de piață $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Ofertă află în circulație 999.72M 999.72M 999.72M Ofertă totală 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Capitalizarea de piață actuală pentru X Trade AI este $ 10.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XTRADE este 999.72M, cu o ofertă totală de 999720234.282023. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.27K.