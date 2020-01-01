Tokenomie pentru WTF Opossum (WTFO) Descoperă informații cheie despre WTF Opossum (WTFO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WTF Opossum (WTFO) WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Pagină de internet oficială: https://wtfo.online Carte albă: https://wtfo.online

Tokenomie și analiză de preț pentru WTF Opossum (WTFO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WTF Opossum (WTFO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 861.54K $ 861.54K $ 861.54K Ofertă totală: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M Ofertă aflată în circulație: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 861.54K $ 861.54K $ 861.54K Maxim dintotdeauna: $ 0.0019441 $ 0.0019441 $ 0.0019441 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00101162 $ 0.00101162 $ 0.00101162 Află mai mult despre prețul tokenului WTF Opossum (WTFO)

Tokenomie pentru WTF Opossum (WTFO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WTF Opossum (WTFO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WTFO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WTFO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WTFO, explorează prețul în direct al tokenului WTFO!

