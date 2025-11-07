Informații privind prețul pentru Wrapped Zedxion (WZEDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.438546 $ 0.438546 $ 0.438546 Minim 24 h $ 0.454809 $ 0.454809 $ 0.454809 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.438546$ 0.438546 $ 0.438546 Maxim 24 h $ 0.454809$ 0.454809 $ 0.454809 Maxim dintotdeauna $ 0.55216$ 0.55216 $ 0.55216 Cel mai mic preț $ 0.223268$ 0.223268 $ 0.223268 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) -2.66% Modificare de preț (7 zile) -5.85% Modificare de preț (7 zile) -5.85%

Prețul în timp real pentru Wrapped Zedxion (WZEDX) este $0.44115. În ultimele 24 de ore, tokenul WZEDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.438546 și un maxim de $ 0.454809, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WZEDX este $ 0.55216, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.223268.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WZEDX s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu -2.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Zedxion (WZEDX)

Capitalizare de piață $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.99B$ 1.99B $ 1.99B Ofertă află în circulație 61.27M 61.27M 61.27M Ofertă totală 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Zedxion este $ 27.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WZEDX este 61.27M, cu o ofertă totală de 4512781925.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.99B.