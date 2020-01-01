Tokenomie pentru Wrapped XRP (WXRP) Descoperă informații cheie despre Wrapped XRP (WXRP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped XRP (WXRP) Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped XRP (WXRP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped XRP (WXRP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Ofertă totală: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Ofertă aflată în circulație: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Maxim dintotdeauna: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 Minim dintotdeauna: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 Preț curent: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped XRP (WXRP)

Tokenomie pentru Wrapped XRP (WXRP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped XRP (WXRP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WXRP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WXRP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WXRP, explorează prețul în direct al tokenului WXRP!

