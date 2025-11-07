Informații privind prețul pentru Wrapped XOC (WXOC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.214548 $ 0.214548 $ 0.214548 Minim 24 h $ 0.224877 $ 0.224877 $ 0.224877 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.214548$ 0.214548 $ 0.214548 Maxim 24 h $ 0.224877$ 0.224877 $ 0.224877 Maxim dintotdeauna $ 0.258007$ 0.258007 $ 0.258007 Cel mai mic preț $ 0.20779$ 0.20779 $ 0.20779 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) -1.41% Modificare de preț (7 zile) -2.50% Modificare de preț (7 zile) -2.50%

Prețul în timp real pentru Wrapped XOC (WXOC) este $0.219504. În ultimele 24 de ore, tokenul WXOC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.214548 și un maxim de $ 0.224877, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WXOC este $ 0.258007, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.20779.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WXOC s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -1.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped XOC (WXOC)

Capitalizare de piață $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Ofertă află în circulație 17.51M 17.51M 17.51M Ofertă totală 17,505,871.55720821 17,505,871.55720821 17,505,871.55720821

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped XOC este $ 3.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WXOC este 17.51M, cu o ofertă totală de 17505871.55720821. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.84M.