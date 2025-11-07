Informații privind prețul pentru Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.903572 $ 0.903572 $ 0.903572 Minim 24 h $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.903572$ 0.903572 $ 0.903572 Maxim 24 h $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Maxim dintotdeauna $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Cel mai mic preț $ 0.903572$ 0.903572 $ 0.903572 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) -9.68% Modificare de preț (7 zile) -10.28% Modificare de preț (7 zile) -10.28%

Prețul în timp real pentru Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) este $0.912409. În ultimele 24 de ore, tokenul WSTKSCUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.903572 și un maxim de $ 1.011, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WSTKSCUSD este $ 1.025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.903572.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WSTKSCUSD s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -9.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.28% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Capitalizare de piață $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Ofertă află în circulație 3.96M 3.96M 3.96M Ofertă totală 3,958,754.52436 3,958,754.52436 3,958,754.52436

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped stkscUSD este $ 3.61M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WSTKSCUSD este 3.96M, cu o ofertă totală de 3958754.52436. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.61M.