Tokenomie pentru Wrapped stASTR (WSTASTR) Descoperă informații cheie despre Wrapped stASTR (WSTASTR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Pagină de internet oficială: https://www.astake.dev

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped stASTR (WSTASTR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped stASTR (WSTASTR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.47M Ofertă totală: $ 184.39M Ofertă aflată în circulație: $ 184.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.03544925 Minim dintotdeauna: $ 0.00462923 Preț curent: $ 0.02426867

Tokenomie pentru Wrapped stASTR (WSTASTR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped stASTR (WSTASTR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSTASTR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSTASTR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSTASTR, explorează prețul în direct al tokenului WSTASTR!

