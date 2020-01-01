Tokenomie pentru Wrapped SAFU (WSAFU) Descoperă informații cheie despre Wrapped SAFU (WSAFU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped SAFU (WSAFU) Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. Pagină de internet oficială: https://www.safura.io/ Carte albă: https://docs.safura.io/ Cumpără WSAFU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped SAFU (WSAFU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped SAFU (WSAFU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Ofertă totală: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Ofertă aflată în circulație: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.00K $ 8.00K $ 8.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.060222 $ 0.060222 $ 0.060222 Minim dintotdeauna: $ 0.00208032 $ 0.00208032 $ 0.00208032 Preț curent: $ 0.00217139 $ 0.00217139 $ 0.00217139 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped SAFU (WSAFU)

Tokenomie pentru Wrapped SAFU (WSAFU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped SAFU (WSAFU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSAFU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSAFU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSAFU, explorează prețul în direct al tokenului WSAFU!

Predicție de preț pentru WSAFU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WSAFU? Pagina noastră de predicție de preț pentru WSAFU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WSAFU!

