Informații privind prețul pentru Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.063703 $ 0.063703 $ 0.063703 Minim 24 h $ 0.071332 $ 0.071332 $ 0.071332 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.063703$ 0.063703 $ 0.063703 Maxim 24 h $ 0.071332$ 0.071332 $ 0.071332 Maxim dintotdeauna $ 0.147635$ 0.147635 $ 0.147635 Cel mai mic preț $ 0.063703$ 0.063703 $ 0.063703 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.14% Modificare de preț (7 zile) -16.89% Modificare de preț (7 zile) -16.89%

Prețul în timp real pentru Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) este $0.064993. În ultimele 24 de ore, tokenul WSTPEAQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.063703 și un maxim de $ 0.071332, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WSTPEAQ este $ 0.147635, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.063703.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WSTPEAQ s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Capitalizare de piață $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K Ofertă află în circulație 436.96K 436.96K 436.96K Ofertă totală 436,961.5287737987 436,961.5287737987 436,961.5287737987

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Parasail Staked PEAQ este $ 28.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WSTPEAQ este 436.96K, cu o ofertă totală de 436961.5287737987. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.40K.