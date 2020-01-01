Tokenomie pentru Wrapped OrdBridge (WBRGE) Descoperă informații cheie despre Wrapped OrdBridge (WBRGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped OrdBridge (WBRGE) OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues. Pagină de internet oficială: https://ordbridge.io/ Carte albă: https://ordbridge.gitbook.io/ordbridge-a-2-way-bridge-between-brc20-and-erc20/ Cumpără WBRGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped OrdBridge (WBRGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped OrdBridge (WBRGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 82.11K $ 82.11K $ 82.11K Ofertă totală: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ofertă aflată în circulație: $ 109.50M $ 109.50M $ 109.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 157.48K $ 157.48K $ 157.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.256927 $ 0.256927 $ 0.256927 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0007499 $ 0.0007499 $ 0.0007499 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped OrdBridge (WBRGE)

Tokenomie pentru Wrapped OrdBridge (WBRGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped OrdBridge (WBRGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WBRGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WBRGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WBRGE, explorează prețul în direct al tokenului WBRGE!

