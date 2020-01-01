Tokenomie pentru Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Descoperă informații cheie despre Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What's next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE Pagină de internet oficială: https://www.dogeofoptimism.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 92.11K $ 92.11K $ 92.11K Ofertă totală: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Ofertă aflată în circulație: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 92.11K $ 92.11K $ 92.11K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE)

Tokenomie pentru Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOPTIDOGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOPTIDOGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOPTIDOGE, explorează prețul în direct al tokenului WOPTIDOGE!

