Informații privind prețul pentru Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01202783 $ 0.01202783 $ 0.01202783 Minim 24 h $ 0.01294571 $ 0.01294571 $ 0.01294571 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01202783$ 0.01202783 $ 0.01202783 Maxim 24 h $ 0.01294571$ 0.01294571 $ 0.01294571 Maxim dintotdeauna $ 0.01299167$ 0.01299167 $ 0.01299167 Cel mai mic preț $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) +7.08% Modificare de preț (7 zile) +7.42% Modificare de preț (7 zile) +7.42%

Prețul în timp real pentru Wrapped Nibiru (WNIBI) este $0.01287951. În ultimele 24 de ore, tokenul WNIBI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01202783 și un maxim de $ 0.01294571, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WNIBI este $ 0.01299167, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00965263.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WNIBI s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu +7.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Nibiru (WNIBI)

Capitalizare de piață $ 140.97K$ 140.97K $ 140.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 140.97K$ 140.97K $ 140.97K Ofertă află în circulație 10.95M 10.95M 10.95M Ofertă totală 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Nibiru este $ 140.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WNIBI este 10.95M, cu o ofertă totală de 10945424.77. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 140.97K.