Informații privind prețul pentru Wrapped HSK (WHSK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.300702 Maxim 24 h $ 0.324239 Maxim dintotdeauna $ 0.608571 Cel mai mic preț $ 0.282035 Modificare de preț (1 oră) +0.03% Modificare de preț (1 zi) -0.06% Modificare de preț (7 zile) -5.93%

Prețul în timp real pentru Wrapped HSK (WHSK) este $0.302188. În ultimele 24 de ore, tokenul WHSK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.300702 și un maxim de $ 0.324239, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WHSK este $ 0.608571, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.282035.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WHSK s-a modificat cu +0.03% în decursul ultimei ore, cu -0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped HSK (WHSK)

Capitalizare de piață $ 1.17M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.17M Ofertă află în circulație 3.86M Ofertă totală 3,860,349.070535048

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped HSK este $ 1.17M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WHSK este 3.86M, cu o ofertă totală de 3860349.070535048. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.17M.