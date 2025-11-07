Informații privind prețul pentru Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 101,086 $ 101,086 $ 101,086 Minim 24 h $ 103,665 $ 103,665 $ 103,665 Maxim 24 h Minim 24 h $ 101,086$ 101,086 $ 101,086 Maxim 24 h $ 103,665$ 103,665 $ 103,665 Maxim dintotdeauna $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Cel mai mic preț $ 100,203$ 100,203 $ 100,203 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.01% Modificare de preț (7 zile) -7.61% Modificare de preț (7 zile) -7.61%

Prețul în timp real pentru Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) este $101,557. În ultimele 24 de ore, tokenul WGBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 101,086 și un maxim de $ 103,665, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WGBTC este $ 124,609, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 100,203.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WGBTC s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Capitalizare de piață $ 357.99K$ 357.99K $ 357.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 357.99K$ 357.99K $ 357.99K Ofertă află în circulație 3.53 3.53 3.53 Ofertă totală 3.525020683574777 3.525020683574777 3.525020683574777

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Goat Bitcoin este $ 357.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WGBTC este 3.53, cu o ofertă totală de 3.525020683574777. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 357.99K.