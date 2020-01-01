Tokenomie pentru Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Descoperă informații cheie despre Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Pagină de internet oficială: https://fragmetric.xyz Carte albă: https://docs.fragmetric.xyz

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.38M Ofertă totală: $ 225.55K Ofertă aflată în circulație: $ 225.55K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.38M Maxim dintotdeauna: $ 271.8 Minim dintotdeauna: $ 100.68 Preț curent: $ 214.47

Tokenomie pentru Wrapped fragSOL (WFRAGSOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WFRAGSOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WFRAGSOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WFRAGSOL, explorează prețul în direct al tokenului WFRAGSOL!

Predicție de preț pentru WFRAGSOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WFRAGSOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru WFRAGSOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

