Informații despre Wrapped Energi (WNRG) Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Pagină de internet oficială: https://www.energi.world/

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped Energi (WNRG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped Energi (WNRG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 476.30K $ 476.30K $ 476.30K Ofertă totală: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Ofertă aflată în circulație: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 476.30K $ 476.30K $ 476.30K Maxim dintotdeauna: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 Minim dintotdeauna: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 Preț curent: $ 0.03608083 $ 0.03608083 $ 0.03608083 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped Energi (WNRG)

Tokenomie pentru Wrapped Energi (WNRG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped Energi (WNRG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WNRG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WNRG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WNRG, explorează prețul în direct al tokenului WNRG!

